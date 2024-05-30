北海道日本ハムファイターズ FAV限定直筆応援タオル 伊藤投手 #17

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商品詳細
非売品ファンクラブFAVのFAV限定カラー(ラメ入りのデザイン)の選手直筆応援タオルです。野球チーム...北海道日本ハムファイターズ野球チーム···北海道日本ハムファイターズ種類···その他
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