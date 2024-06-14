オールスター ゲーム　2023 野球　遠征　ショルダー　バッグ　ナイキ

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今年のオールスターゲーム2023の大型ショルダーバッグです。うちの家族は使わないので欲しい方にお譲りします。10枚目のものはおまけです。しばらく自宅で保管しておりました品ですので画像をみてご納得いただいた上でご購入お願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。素人採寸ですが、縦約51cmx横約34cmx高さ約30cmです。(上蓋チャックがあく部分は約40x約20cmです。)