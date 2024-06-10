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ジオブレイク50V
商品番号 W27474390323
商品名

ジオブレイク50V
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

息子がソフトテニスを離れる為出品いたします。ガット張替え要です。品名の違うラケットケースになります。簡易包装ご協力お願いいたします。
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