【値下不可17%OFF本日15時迄】阪神タイガース レプリカユニフォーム

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数年前に購入、阪神甲子園球場前のショップ虎虎にて刺繍ワッペンを入れたレプリカユニフォームです。着用回数がほとんどなく全体的に状態は良く汚れ等はありません。着用に全く問題ありませんが、六甲おろしの刺繍ワッペンだけ端の圧着がもともと弱く写真掲載の通りに所々なっており気になる方はお控え下さい。中古品である事をご理解の上ご検討下さい。#阪神タイガース