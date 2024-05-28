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アドミラル　テニス　トートバッグ
商品番号 Y71764055655
商品名

アドミラル　テニス　トートバッグ
ブランド名 アドミラル
特別価格 税込 3,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

販売は赤色です。2枚目の写真は大きさの参考です。ATMZ013色:RED横54cm高さ36cmマチ17cm　ハンドルの長さ60cmいつか使おうとしまっていましたが、なかなか出番がないのでお探しの方に。完売品で少し出品迷っています。折りたたんで宅急便で送らせていただきます。種類···ラケットバッグ
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