アドミラル　テニス　トートバッグ

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商品詳細
販売は赤色です。2枚目の写真は大きさの参考です。ATMZ013色:RED横54cm高さ36cmマチ17cm ハンドルの長さ60cmいつか使おうとしまっていましたが、なかなか出番がないのでお探しの方に。完売品で少し出品迷っています。折りたたんで宅急便で送らせていただきます。種類···ラケットバッグ
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