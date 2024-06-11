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石井琢朗　ユニフォーム　#75
商品番号 K23982777957
商品名

石井琢朗　ユニフォーム　#75
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···横浜DeNAベイスターズ石井琢朗コーチのホームユニフォームです。一度だけ着用しましたが、断捨離のため出品します。
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