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グリップサイズ···UL-1重量（g）···230〜244.9gボルトレイジ7vs何度か使ったのですが、合わなかったため、出品します。上のキズは少しついていますが、少ないのでまだまだ美品に近いです。ガットは2023/06/07に張りました。ヨネックス スラッシュRED27ポンド#ボルトレイジ7vs#ソフトテニス#軟式テニス