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ボルトレイジ7vs
商品番号 N90693136534
商品名

ボルトレイジ7vs
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グリップサイズ···UL-1重量（g）···230〜244.9gボルトレイジ7vs何度か使ったのですが、合わなかったため、出品します。上のキズは少しついていますが、少ないのでまだまだ美品に近いです。ガットは2023/06/07に張りました。ヨネックス　スラッシュRED27ポンド#ボルトレイジ7vs#ソフトテニス#軟式テニス
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