Scud01-R　スカッド01-R　ミズノ　ソフトテニス

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商品詳細
ミズノScud01-R（スカッド01-R）になります。フレームに傷はありますが、問題なく使用可能です。なお、スペシャルチューン仕様になっており、通常よりも先が軽くなってます。そのため、とても扱いやすいラケットです。よろしくお願いします。性別···レディースメンズ兼用バランス・フレームの厚み（mm）···トップライト
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