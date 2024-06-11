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埼玉西武ライオンズ　戸川大輔　支給品キャップ　直筆サイン入り
商品番号 P35825467276
商品名

埼玉西武ライオンズ　戸川大輔　支給品キャップ　直筆サイン入り
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

埼玉西武ライオンズに在籍していた戸川大輔選手の直筆サイン入りの支給品キャップです。ライオンズチャリティーオークションで入手しました。球団からの落札品送付の案内書もお付けします。封筒は送付時に折れ曲がっていましたので案内書も同様です。最終価格になります。WBCNPBプロ野球パリーグ埼玉西武ライオンズオリックスバファローズ東北楽天ゴールデンイーグルス千葉ロッテマリーンズ福岡ソフトバンクホークス北海道日本ハムファイターズセリーグ東京ヤクルトスワローズ横浜DeNAベイスターズ読売ジャイアンツ広島東洋カープ阪神タイガース中日ドラゴンズ野球チーム...埼玉西武ライオンズ
http://narcologia.ru/goods/conception460857.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement193099.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring160296.html
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