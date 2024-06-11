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商品詳細
多少の使用感や傷はありますが、ヒビや亀裂はないため問題なく使えます。ガット ボリアクションプロ ３０性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···1重量（g）···230〜244.9g#ヨネックス #YONEX#ボルトレイジ #VOLTRAGE
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