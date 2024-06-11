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ボルトレイジ8V
商品番号 M37699862822
商品名

ボルトレイジ8V
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多少の使用感や傷はありますが、ヒビや亀裂はないため問題なく使えます。ガット　ボリアクションプロ　３０性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···1重量（g）···230〜244.9g#ヨネックス　#YONEX#ボルトレイジ　#VOLTRAGE
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