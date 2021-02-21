専用　YONEX AIRIDE 軟式テニスラケット スモークブルー

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MA❤️様専用です。他の方のご購入はご遠慮下さいm(__)m◎ヨネックスエアライドAIRIDE2023年モデル カラー:スモークブルー ※専用ケース付き・軽い！飛ぶ！扱いやすい入門用スタンダードモデ ル。・新素材「VDM」をグリップ部に搭載。・衝撃が少なく快適な打球感を実現。・前衛後衛オールラウンドソフトテニスの初心者 用ラケットです。子どもが中学校の部活で今年の4月下旬〜6月までの3ヶ月ほど使用しました。多少のキズはありますが、機能などに問題ないと思います。使用していたグリップテープを剥がした為、グリップ部分の汚れやキズなどありますが、新しいグリップテープを巻いて使用していただければ問題ないかと思います。(写真3枚目)中古品にご理解頂ける方、細かい状態など気にならない方のご購入をよろしくお願い致します。性別...レディースメンズ兼用