YONEX ネクシーガ70s (ラケットカバー付)

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商品詳細
5年程前に新品で購入し3ヶ月ほど使用しました。ガットは平成30年に貼ったものなので、貼り替えをおすすめします。傷をわかりやすくするためにガードテープは剥がしてある状態です。(写真をご確認ください。)また購入後のトラブル等は避けたいため、気になる点等ございましたらなんでもお気軽にコメント下さい＾＾24時間以内に発送いたします。
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