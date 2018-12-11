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YONEX ネクシーガ70s (ラケットカバー付)
商品番号 W63691853243
商品名

YONEX ネクシーガ70s (ラケットカバー付)
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年程前に新品で購入し3ヶ月ほど使用しました。ガットは平成30年に貼ったものなので、貼り替えをおすすめします。傷をわかりやすくするためにガードテープは剥がしてある状態です。(写真をご確認ください。)また購入後のトラブル等は避けたいため、気になる点等ございましたらなんでもお気軽にコメント下さい＾＾24時間以内に発送いたします。
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