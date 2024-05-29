ショルキー　YAMAHA SHS-10 ブラック

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商品詳細
ショルキー YAMAHASHS-10ブラックヤマハ#ヤマハ#ショルキー#YAMAHASHS_10ブラック数年前にハードオフにて購入しました。あまり使用機会がないので出品いたします。外観等は写真にてご確認ください。中古品の為、傷や使用感はありますが、年式の割には綺麗な方かと思います。ACアダプタ、電池とも問題なく動作するのを確認しています。ベンドホイール等各種ボタン、全鍵盤も全て動作確認しています。本体、ケース、ストラップ、ACアダプタ(追加購入したので割と新しいです)になります。プチプチで包んで発送します。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly203584.html
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