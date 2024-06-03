ヨネックス　専用袋　保証書つき　VCORE98

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商品詳細
【YONEXVCORE98】★2023モデル国内正規品★グリップサイズG2【カラー】スカーレット（651）【品 番】07VC98【フェイス面積】98平方インチ【平均重量】（平均305g）【バランスポイント】平均315（mm）【長 さ】27.0inch【素 材】高弾性カーボン+2G-Namd(TM)FlexForce+VDM【推奨テンション】45-60lbsグロメットに少しの擦れは有りますが、状態はかなり良い方だとは思います。ガットは、テクニファイバーのアイスコードを46ポンドで張ってます。中古品ですのでご理解の上ご購入をお願いします。
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