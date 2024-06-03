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松尾汐恩手形
商品番号 D49798602230
商品名

松尾汐恩手形
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 7,252 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···横浜DeNAベイスターズドラフト1位、大阪桐蔭出身の松尾汐恩選手の手形です。DeNAベイスターズファンクラブナイト感謝状５月に横浜スタジアムで受け取り自宅保管品の旨、ご理解の程宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral378932.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture901541.html
http://narcologia.ru/goods/calling956050.html
松尾汐恩手形
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