ハンドメイド長財布(特サイズ容量多め)R5.10-18

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２代目日記:長財布を作ってみたよ♪第３弾!!!(≧▽≦)



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ユキ様専用にて他の方の購入お控えくださいませ。リバティ アーカイブギンガムダスティローズ ラミネート生地 3,000円特サイズ(容量多めタイプ)長財布 ラウンドタイプ（縦、約10センチ小銭入れファスナー有り） カードポケット 12箇所フリーポケット 2箇所小銭入れ ファスナー有り仕切り 1箇所外側ファスナー少し幅広縦約１０センチ横約20.5センチ幅約2.6センチ