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ハンドメイド長財布(特サイズ容量多め)R5.10-18
商品番号 W41139214013
商品名

ハンドメイド長財布(特サイズ容量多め)R5.10-18
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユキ様専用にて他の方の購入お控えくださいませ。リバティ　アーカイブギンガムダスティローズ　ラミネート生地　　　　　　　　3,000円特サイズ(容量多めタイプ)長財布　ラウンドタイプ（縦、約10センチ小銭入れファスナー有り）　　　　　　　　　　カードポケット　12箇所フリーポケット　2箇所小銭入れ　ファスナー有り仕切り　　　　　1箇所外側ファスナー少し幅広縦約１０センチ横約20.5センチ幅約2.6センチ
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２代目日記:長財布を作ってみたよ♪第３弾!!!(≧▽≦)
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