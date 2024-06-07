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バカラ ロックグラス2客セット
商品番号 A46303370022
商品名

バカラ ロックグラス2客セット
ブランド名 バカラ
特別価格 税込 5,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内容：ロックグラスx2客現品サイズ：約口径7㎝x11㎝材質：クリスタルガラス原産国：フランス製ハコサイズ:約11x18x16cm紙袋.リボン付※写真撮影の為、開封致しました。　紙袋は梱包や運送の際に折り目などがつくかも　しれませんので、あらかじめご了承ください。
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