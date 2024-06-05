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lowya チェスト 扉付き 本棚 木目調 収納 引き出し 棚 白　ホワイト
商品番号 M85440230469
商品名

lowya チェスト 扉付き 本棚 木目調 収納 引き出し 棚 白　ホワイト
ブランド名 ロウヤ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️ブランド名　lowyaロウヤ◾️カラー　ナチュラル/ホワイト◾️サイズ　幅60×奥行35×高さ98cm◾️重量　29.5kg◾️定価　約¥13000一人暮らしの部屋にも置けるコンパクトな収納チェスト。ワンルームなど一人暮らしのお部屋でも圧迫感を与えずにインテリアに馴染んでくれます生活感を隠すフルクローズ収納で見た目すっきり。なのに収納力はしっかりあります何かに擦れて一部黒くなっているので画像にてご確認お願いします送料（¥5000）込でお得です面倒くさい組み立て作業もなし！解体せずにこのまま発送致します（プロが梱包するので安心です）本棚　タンス　扉付き　サイドチェスト　木目調　木製　脚付き　収納　引き出し　ミドルタイプ　スリムタイプ　リビング収納　ナチュラル　ホワイト　アクセサリー　アクセサリーケース　棚　家具　インテリア　おしゃれ　お洒落　韓国　韓国風
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