首都圏送無料〜超極上イタリアナツッジ20万一流本革3人掛け海外サイズ大型ソファ

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人気の為5度目の入荷★こちらはデザインや品質に定評がある老舗イタリアナツッジの、一流本革を贅沢に使用した、幅210cmと非常に大きく快適性の高い、人気製品で御座います（ナツッジ販売なら30〜40万カテゴリ）特にさらっとした心地の良い革の質感や、レトロヴィンテージ間満載の色が、本革が好きな方の欲求をくすぐります本体構造はがっしりしており、且つクッションは柔らか、また、首まであるハイバック仕様により、極めて快適で御座います現物はほとんど使用感が無い為、未使用に近いとさせて頂きました。※商品調査情報及び価格は間違っている場合が御座います※記載事項は必ず全てお読み下さい◯格安自社配達可能地域【夜間のみ】画像2枚目参照配達人員1名に付き、搬入をお手伝い頂く必要が御座います△川崎駅から100km以上のお届けは要事前相談画像に写りきらない箇所等も御座います為、神経質な方、過剰に品質を期待される方のご利用はくれぐれもお控え頂きます様お願い申し上げます 値下げ交渉削除※悪戯防止の為、コンビニ入金は30分以内にご入金可能な状況でのみご購入下さいご不明点要事前問い合わせ配達日程はご希望に添えない場合が御座います現物確認、画像追加不可★配達日を調整致しますので取引きメッセージにてご希望日をお知らせ下さい※！必ずご在宅の日、購入から10日以内程度■商品詳細※背もたれ取り外し搬入後、室内で組み付け作業を行います一般的なアパート間口で搬入可（間口形状のにより搬入不可の場合有り、要通路、ソファーサイズ確認）ナツッジソファーusedブラウン 茶色 本革 牛革状態 使用感少、極めて綺麗な中古相当 サイズおおよそcmサイズ 幅210奥行き98座面高47高さ91参考価格及び定価18〜20万前後ネット調査アンティーク ヴィンテージ搬入後購入者様による商品入念チェック後、その場で評価をして頂いてお取引き完了となりますお届け後のキャンセルは受け付けておりません、神経質な方はネット購入及びエスハウスの利用をお控え頂きます様ご理解の程、宜しくお願い申し上げます何らかの事情でやむを得ないキャンセルの場合は川崎駅から1km×1000円をご請求致します事ご了承下さい#エスハウスインテリア #エスハウス