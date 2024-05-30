【美品】 漆塗り丸皿 ２枚セット！

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【美品】漆塗り丸皿２枚セット！全体的に丸みがあり上質なつくりのようです。三枚目の写真に少し凸がありますがはじめからのものです。サイズ直径14.5センチいただきモノで当方は使用しておりません。個人保管しておりました。そのあたりをご理解いただきますようよろしくお願いします。