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【美品】 漆塗り丸皿 ２枚セット！
商品番号 L25736858526
商品名

【美品】 漆塗り丸皿 ２枚セット！
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】漆塗り丸皿２枚セット！全体的に丸みがあり上質なつくりのようです。三枚目の写真に少し凸がありますがはじめからのものです。サイズ直径14.5センチいただきモノで当方は使用しておりません。個人保管しておりました。そのあたりをご理解いただきますようよろしくお願いします。
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