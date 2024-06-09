

屠蘇器/香琳胴張屠蘇器揃(黒)\u003c迎春\u003e 株式会社 北市漆器店 屠蘇器/香琳胴張屠蘇器揃(黒)\u003c迎春\u003e 株式会社 北市漆器店



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いただきものですが、我が家には気品がありすぎて使用しませんので出品させていただきます。1箇所お盆の裏面カド部分に塗りの際の寄りなのか汚れのような箇所が見受けられます。写真にてご確認下さい。商品説明日本の伝統美、香琳の柄を丹念に描いた、職人技が際立つ逸品です。サイズ：22.8×39.8×18.0cm材質：木粉入フェノール樹脂(ウレタン塗装)原産国：日本価格16,500円カラー···ブラック種類···食器セット素材···漆器