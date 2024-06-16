モダンデコ ソファーベッド リクライニング 3人掛け

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モダンデコ 3人掛けソファーベッドリクライニングほとんど使用せず、部屋に置きっぱなしの状態でしたのでソファのへたりも無く張りがある状態です。傷や汚れなどもありません。現在この商品の取り扱いがどこも無いので良いのではないでしょうか？引き取りに来ていただける方も可能です。また私も仕事で家を空けておりますので、購入者様と私(同居人含む)のご都合の合致する日、スケジュールを合わせられる方でお願いします。当方の住まいは都内です。 【カラー】ブラウングレー【サイズ】幅180×奥行91×高さ78.5（座高38）㎝【材質ファブリック】天然木、ウレタンフォーム、Sバネ【商品の特徴】リクライニングフルフラットラバーウッド