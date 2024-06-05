昭和レトロ　ガラス　コーヒーカップ　アンティーク　葡萄調味料入れ

ガラスのカップ4つと、葡萄型調味料入れです。長期自宅保管のため劣化、錆など見られます。インテリア、小物入れなどとしても活躍してくれると思います。中古品という事をご理解いただいた上ご検討ください。



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