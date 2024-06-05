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昭和レトロ　ガラス　コーヒーカップ　アンティーク　葡萄調味料入れ
商品番号 X52929660004
商品名

昭和レトロ　ガラス　コーヒーカップ　アンティーク　葡萄調味料入れ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガラスのカップ4つと、葡萄型調味料入れです。長期自宅保管のため劣化、錆など見られます。インテリア、小物入れなどとしても活躍してくれると思います。中古品という事をご理解いただいた上ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/approximate219920.html
http://narcologia.ru/goods/revamp286922.html
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