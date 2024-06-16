KEYUCA レムソファ　2.5人掛け

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2018年8月購入。1枚目がカバーなしの状態です。2枚目以降は別売りカバー有の状態です。カバーは取り外して洗濯機洗い可です。出品に際しカバーは自宅にて洗濯済みです。※専用カバーはケユカでもう取り扱っていないようです。別売りのオットマンとヘッドレスト1個つけます。(写真の通り。こちらも専用のカバー付けてます)全ての足ではないですが、一部に写真7枚目のように傷があります。所々に汚れが見受けられます。※ペットはおりませんが、小さな子どもがおります。神経質な方は入札をご遠慮ください。※気になることは購入前にコメントお願いします。※2022.1.22追記 オットマンに汚れありのため値下げしました。8枚目写真ご確認願います。その他汚れ等見落としある場合ございますのでご了承願います。