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- エルメス ピエールドリアン エドクシダン オクタゴナル 八角 プレート 24cm
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。プロフィールと下記の商品詳細のご確認をお願いいたします。----------------------------------------------------【ブランド】・HERNES（エルメス）【商品名】・ピエールドリアンエドクシダンオクタゴナル八角プレート【サイズ】・直径：約24cm【素材】・磁器【色】・ブルー系（マルチカラー）【付属品】・あり（画像参照）【コメント】・特記するダメージのない美品です。※箱にスレ・キズ・汚れ・剥げが見られます。完璧を求められる神経質な方は入札をお控えください。※即購入OKですが、購入後の価格交渉や商品状態のご確認はお断りさせていただきます。気になる点や価格交渉などがありましたら、購入前にコメントよりお願いいたします。よろしくお願いいたします。
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