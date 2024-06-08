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北欧　VARIER バランスチェア　STOKKE ヴァリエール 学習椅子 レッド
商品番号 R39481617065
商品名

北欧　VARIER バランスチェア　STOKKE ヴァリエール 学習椅子 レッド
ブランド名 ブァリエール
特別価格 税込 6,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1〜４枚目まで高く〜低くうつしてます。北欧家具「VARIERSTOKKEヴァリエール」のマルチバランスチェアです。子どもから大人まで正しい姿勢が保てる、新発想の椅子です。簡単に折りたためるので楽に持ち運べ、収納も可能です。■状態大きな傷や汚れなどはありません。クッション部にクスミはありますが、まだまだお使いいただける状態かと思います。(写真にてご確認ください)テイスト···北欧風主な素材···木
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