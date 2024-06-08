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- 北欧 VARIER バランスチェア STOKKE ヴァリエール 学習椅子 レッド
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商品詳細
1〜４枚目まで高く〜低くうつしてます。北欧家具「VARIERSTOKKEヴァリエール」のマルチバランスチェアです。子どもから大人まで正しい姿勢が保てる、新発想の椅子です。簡単に折りたためるので楽に持ち運べ、収納も可能です。■状態大きな傷や汚れなどはありません。クッション部にクスミはありますが、まだまだお使いいただける状態かと思います。(写真にてご確認ください)テイスト···北欧風主な素材···木
http://narcologia.ru/goods/cotton188861.html
http://narcologia.ru/goods/diamond360158.html
http://narcologia.ru/goods/capitation28308.html
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