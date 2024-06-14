値下げ！マルニ MARUNI ヒロシマシリーズ ソファ オットマン込み

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チャコールグレーのワイドツーシーターソファです。深澤直人さんのデザインで人気のヒロシマシリーズです。座高が低く、視界を遮らないのでお部屋が広く見えます。リビングで６年使用しました。使用感がございますが、長くカバーをつけて使用しており、目立った傷や汚れは見当たりません。オットマンと合わせて75万円くらいでした。脚はマットブラックです。ソファ W220xD90xH72cmオットマン W100xD85xH43cmカラー···グレーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）#マルニ#Maruni#Hiroshima#ヒロシマシリーズ#深澤直人#ソファ#ファブリックソファ#オットマン