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- 【美品】 無印良品 ハイバック ソファ 2.5シーター
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商品詳細
無印良品のハイバックソファです。2019年に購入しており、既に廃盤品なので現在は入手不可能です。普段からほとんど座ることなく状態としてはいいと思います。クッションを上げ箇所にシミがあります。サイズは5枚目の写真に記載されています。定価10万円以上送料が高くつくのでこちらのお値段にしてます。ペットや喫煙者はいません。配送までにお時間頂きます。よろしくお願いします。
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