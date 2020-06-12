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ベネチアングラス
商品番号 O69165519111
商品名

ベネチアングラス
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

このグラスは透明度が美しいレッドにゴージャスな24kゴールドのデザインが食卓を又お部屋を贅沢に彩りますナチュラルで色鮮やか其れでいて品良くイタリアのハイクオリティな伝統工芸品です24金の飾りも一つ一つが手作業により同じ物は存在せずデスプレイとして眺めて頂くだけでも心が癒されます自宅にて長期保管品のためお箱は御座いません購入価格は2個￥36000円ペアで2個買いましたが震災で一つ飾り棚から崩れ落ち割れましたのでお安くさせていただきます
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