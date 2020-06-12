このグラスは透明度が美しいレッドにゴージャスな24kゴールドのデザインが食卓を又お部屋を贅沢に彩りますナチュラルで色鮮やか其れでいて品良くイタリアのハイクオリティな伝統工芸品です24金の飾りも一つ一つが手作業により同じ物は存在せずデスプレイとして眺めて頂くだけでも心が癒されます自宅にて長期保管品のためお箱は御座いません購入価格は2個￥36000円ペアで2個買いましたが震災で一つ飾り棚から崩れ落ち割れましたのでお安くさせていただきます



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