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Fender USA Cyclone
商品番号 O76992514244
商品名

Fender USA Cyclone
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 45,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2001年頃店頭購入したFenderUSACycloneです。アーム含めパーツは全てオリジナルのままです。フロントピックアップのロゴ剥がれ、ヘッド、ネック、ボディに打痕があります(写真参照)。その他は細かい擦り傷等があります。あまり使用していなかったのでフレットは9割程度残っていると思います。再確認しましたが出音も問題有りません。ケースは購入時についていたフェンダーのソフトケースがありますが、ギターが入るところの2つのファスナーのツマミが折れたのでキーホルダーの金属の輪っかにしてあります。その他は問題ないかと思います。或いはYAMAHAのソフトケース(ほぼ新品)に変更することも可能です。タイプ···ムスタングタイプ#Cyclone#FenderUSA
http://narcologia.ru/goods/sucrose758640.html
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http://narcologia.ru/goods/message123927.html
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