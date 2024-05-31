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3592ブラック ソファ ソファー 幅124奥行70 ラブソファー 合皮レザー
商品番号 I33294392701
商品名

3592ブラック ソファ ソファー 幅124奥行70 ラブソファー 合皮レザー
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 11,094 円
在庫状況 あり

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商品詳細

［注意事項］※大型商品は特殊な配送になるため、7～14日前後でお届けしております。※北海道・東北・沖縄・離島への発送は、別途送料がかかります。※購入されても入金が確認できない場合は、商品の取りおきはしておりません。(あくまでも先に入金された方を優先いたします)・60年代のアメリカンスタイルを現代風にアレンジしてカジュアルに再現しています。・本体の縁をパイピングで仕上げ、別配色にすることでコントラストの効いたカジュアル感を出しています。・縦に引かれたラインとパイピングがアメ車を連想させるデザインです。・サイズ：W1240×D700×H700(SH420)mm・座面サイズ：W1000×D480mm・脚の高さ：140mm・素材木枠フレームウレタンフォームSばね　ウェービングテープポリエステル綿・張り生地：PVC合成レザー・備考：脚取り付け式脚を取り外してロータイプでの使用可能。※組み立てが必要です。
http://narcologia.ru/goods/Sydney556449.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox499639.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture750241.html
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