ペール缶スツール 収納付き KIRIN 芸者 リメイク家具 ハンドメイド 椅子

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商品詳細
インドネシアのペンキ缶やオイル缶を可愛いスツールへリメイクしたものです。廃材を再利用していますので、傷や凹みもありますが逆に味わい深くて愛着が湧きそうです。座面はカッコイイ天然木です。天板を開けると中は収納ボックスとなっており2倍お得。取っ手も付いていて持ち運びも楽々^^ちょっとした腰かけや、収納BOXなどに大活躍しますよ。インドネシアのペール缶スツールをお部屋のアクセントにどうぞ。■直径：30cm■高さ：39cm■収納部内寸：直径28cm×高さ36cm■素材：スチール（ペンキ・オイル缶廃材）・天然木等■原産地：バリ島＃昭和レトロ#アンティーク#シャビー#古民家#古道具#工業系#椅子#丸椅子#チェア#男前家具#バリ雑貨#カフェチェア#ドラム缶家具#ドラム缶スツール#ハワイアン雑貨#ハワイアン家具#ペール缶#ペール缶スツール#スツール#おしゃれ#レトロ#芸者#kirin#キリン主な素材···金属主な素材···木
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