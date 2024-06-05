帆船 黒船 インテリア 絵壁掛/置物/鍋敷き 未使用 横浜焼 増田窯 丸型陶板

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商品詳細
名窯の伝統を受け継ぐ横浜焼き 陶板壁掛帆船帆船の絵が描かれた丸型の陶板が木製の枠に嵌め込まれた壁掛けです。平置きして置物、鍋敷きなどにも利用できるかと思います。サイズ 縦約18.5cm横約18.5cm厚さ約2.5cm文字・銘などはありません。背面には壁掛けする際のフック穴や平置きする場合のゴム足があります。横浜増田窯（増田工芸）製造。経年の劣化が若干あるかもしれませんが、未使用状態のまま箱に入れた状態で保管してあったものです。紙製箱（約20cm×約20cm×約3cm）入り、製造元の小さな解説書付き。#増田窯#横浜焼き#横浜#陶板#壁掛#置物#鍋敷き#帆船#黒船#開港
http://narcologia.ru/goods/tenet482763.html
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