大幅値下げ中！！アルセウス Vstar UR

10500→8500円に値下げ中！！開封後すぐにスリーブし、マグネットローダーに保管しております。素人の目で見て目立った傷等はありません。神経質な方は購入をお控えください。トラブル防止の為、カードは全てプレイ用でお願い致します。上記の事をご理解していただき購入をお願い致します折れ・漏れ対策として、プチプチで包んだ後にラップで撥水対策を行い、丁寧な発送をさせていただきます。必要であれば写真の追加や差し替えも致します。何かありましたら気軽にご質問ください。即購入可種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···UR



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