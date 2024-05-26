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074 アンカーホッキング ディナープレート ゴールドリム 4枚
商品番号 Y68965853180
商品名

074 アンカーホッキング ディナープレート ゴールドリム 4枚
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのアンティークショップで購入しました。画像のような状態です。ゴールドリムのペイントロスも少ないです。ゴールドが落ち着いた感じになっています。薄っすらとしたキズはあります。製造過程でのムラ・ホワイトスポットがあります。素人の検品なので見落としがあるかもしれませんがご容赦ください。できる限り画像でお伝えできればと考えております、気になる点はご購入前にコメントお待ちしております。アンティーク、ヴィンテージ品にご理解いただける方、どうぞよろしくお願いいたします。緩衝材で梱包し匿名配送予定です。AnchorHockingアンカーホッキングミルクガラスゴールドリム
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