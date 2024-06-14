✳️新品未使用✳️ムーミンスープマグカップ

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⭐️新品・未使用⭐️3点ムーミンのかわいいスープマグです。サイズ：上径10.5×下径7×高8.5※家庭用食器洗浄機・レンジ対応満水容量：435ｃｃ（ネット検索にてです。）一目惚れで買いましたが、結局なかなか使わず、箱に入れたまま食器棚に収納していました。あくまで自宅保管品になりますのでご理解ある方でお願いします。箱は接触スレのある箇所あります。ご理解願います。3点セットになります。★転売目的はご遠慮願います。