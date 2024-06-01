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タイ仏陀の置物 (手彫り木製)
商品番号 I20484133427
商品名

タイ仏陀の置物 (手彫り木製)
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年前にバンコクのセラドン焼き専門ショップ(レジェンド)にて購入した木製手彫りの仏陀の置物です。サイズは手の平ぐらいです。経年変化が楽しめます。よくあるお土産用の大量生産品とはモノが違います。
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