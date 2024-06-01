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- タイ仏陀の置物 (手彫り木製)
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商品詳細
10年前にバンコクのセラドン焼き専門ショップ(レジェンド)にて購入した木製手彫りの仏陀の置物です。サイズは手の平ぐらいです。経年変化が楽しめます。よくあるお土産用の大量生産品とはモノが違います。
http://narcologia.ru/goods/troupe229611.html
http://narcologia.ru/goods/perforce517965.html
http://narcologia.ru/goods/navigate682830.html
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