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Gold Gargoyle Dog with red eyes ガーゴイルドッグ
商品番号 Y37011264203
商品名

Gold Gargoyle Dog with red eyes ガーゴイルドッグ
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 7,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ゴールド種類...彫像・胸像素材...スチールテイスト...モダン高さ...～19.9cm[ゴールド　ガーゴイル　ドッグ　赤い目　2体　鉄の鋳造　左右（1体の）別々の鋳造です　それを合わせてます躯体は既製品のものを利用していますほぼほぼハンドメイドになります。（個人の主張）眼に力が出るように制作しました。大きさは　7.5x9.5cm　高さｘ長さとなります1体　426g　です照明あったりなかったりで　撮影しています売れないものを売る製作委員会作です発送はらくらくかゆうゆうです
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