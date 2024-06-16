Gold Gargoyle Dog with red eyes ガーゴイルドッグ

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商品詳細
カラー...ゴールド種類...彫像・胸像素材...スチールテイスト...モダン高さ...～19.9cm[ゴールド ガーゴイル ドッグ 赤い目 2体 鉄の鋳造 左右（1体の）別々の鋳造です それを合わせてます躯体は既製品のものを利用していますほぼほぼハンドメイドになります。（個人の主張）眼に力が出るように制作しました。大きさは 7.5x9.5cm 高さｘ長さとなります1体 426g です照明あったりなかったりで 撮影しています売れないものを売る製作委員会作です発送はらくらくかゆうゆうです
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