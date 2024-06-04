267 絵画 油彩 油絵 風景画 作者不明 桜 富士山 額装 額縁付き ...

※ご覧頂きありがとうございます。下記内容をご確認の上お取引お願い致します。※商品は保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。【商品説明】サイズ絵画:縦約45cm横約53cm額縁:縦約59cm横約66cm奥行約6cm作者不明の風景画です。実物を見ると、写真とは違う魅力がある作品となっております。【状態】絵画の状態などは判断しかねますので、目立った傷や汚れなし、としますが、各自ご判断下さい。額縁には、やや傷や汚れがあります。一通り拭きましたが、汚れ残り等ご了承下さい。【発送方法】作品をプチプチで巻き、厚紙で作った箱に入れてお送り致します。自宅保管品ですので、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。・素人による採寸です。多少の誤差はご了承下さい。・しっかり検品しているつもりですが、見落としがないとは言い切れませんので、ご了承下さい。・画像は室内でスマホで撮影しているため、天気などによって実物の色のように写らない事がございますのでご了承下さい。以上、ご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。検索用額縁付き 額装絵画 美術品 美術館日本家屋 古民家 日本画 風景画油絵 油彩 水彩画 肉筆アンティーク ビンテージ ヴィンテージ コレクションアクセサリー インテリアコレクション レア雑貨 飾り 額縁 壁掛け



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