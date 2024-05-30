ビレロイ\u0026ボッホ プチフルール　カップ＆ソーサー　1客　美品

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こちらはペア美品セットの1客を単品で出品したものになります。ビレロイ\u0026ボッホプチフルールシリーズ名の通り「小さな花」が散りばめられた愛らしいシリーズ。アンティークの銀食器を模したクラシックなシェイプにイングリッシュデイジービオラ、勿忘草、ローズヒップなど可愛らしいお花たちが描かれています。プチフルールはデザインの可愛らしさだけでなく、ビレロイの中でもディテールの随所に細やかなデザインが施されたシリーズだと思います。口当たりも滑らかで持ちやすく、使い心地も抜群です。電子レンジや食器洗い機でも使えるしっかりした丈夫な食器ですので普段使いにもおすすめです。サイズカップ 口径約9cm高さ約6cmソーサー 直径約14.5cm未使用ではありませんが綺麗なお品物です。状態に拘る方にもおすすめです。お好きな方にお譲りできれば嬉しいです。詳細はお写真でご確認下さい。中古品としてご理解頂ける方のみご購入お願い致します。ティーポット、ペアセットも別途出品しております。同梱希望がありましたらお知らせ下さい。ご質問がありましたらお気軽にどうぞ◎#LOCA食器#LOCAビレロイ＆ボッホ