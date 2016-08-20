カリモク60 オットマン　タープブルー

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2018年1月に正規店にて購入2023年5月まで使用何かをこぼしたり、破損はありませんが使用による擦れや毛玉はあります。W450×D450×H350素人検品、自宅保管、中古品にご理解くださる方よろしくお願いします。また同じkチェア2シーターも出品してます。