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パラフィン
商品番号 V50716709978
商品名

パラフィン
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,880 円
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商品詳細

写真は実物でございますサイズ約：30cm※平置きでの素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいm(__)m付属品：保存用袋
http://narcologia.ru/goods/displease572531.html
http://narcologia.ru/goods/Addict984818.html
http://narcologia.ru/goods/browse220291.html
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