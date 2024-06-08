特注カバー　スノーピーク ラックソット snow peak 　ソファ　美品

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商品詳細
※ご希望の金額がございましたらコメントください。 可能な場合はお値下げさせていただきます。スノーピークラックソットsnowpeak組立式ソファ 美品半年ほど屋内でのみ使用した美品です。オリジナルのカバーはほとんど使用しておらず、汚れはほとんどありません。特注で買った防水のカバー(今取り付けているもの)をお付けします(こちらは微かにシミがあります)説明書は付属しませんよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Taipei645671.html
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