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特注カバー　スノーピーク ラックソット snow peak 　ソファ　美品
商品番号 N35658915761
商品名

特注カバー　スノーピーク ラックソット snow peak 　ソファ　美品
ブランド名 スノーピーク
特別価格 税込 21,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ご希望の金額がございましたらコメントください。　可能な場合はお値下げさせていただきます。スノーピークラックソットsnowpeak組立式ソファ　美品半年ほど屋内でのみ使用した美品です。オリジナルのカバーはほとんど使用しておらず、汚れはほとんどありません。特注で買った防水のカバー(今取り付けているもの)をお付けします(こちらは微かにシミがあります)説明書は付属しませんよろしくお願いいたします。
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