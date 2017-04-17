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訳有　フランスアンティーク　サルグミンヌ　花リム　カップ　２個セット
商品番号 P83545507344
商品名

訳有　フランスアンティーク　サルグミンヌ　花リム　カップ　２個セット
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■窯■sarregueminesサルグミンヌ■サイズ■　Φ9.5㌢　高さ5.1~5.2㌢■年代■　1920～1950頃■色■　アイボリーです。（１個目）・貫入があります。・洗浄時に濃く出る事はなさそうです。・貫入に内側・片側側面・底に色付きがあります。・縁に釉薬の削げがあります。（２個目）・貫入があります。・貫入に底に色付きがあります・洗浄時に貫入が濃く出ることは無さそうです。・縁に1か所削げがあります。
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