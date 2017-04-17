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- 訳有 フランスアンティーク サルグミンヌ 花リム カップ ２個セット
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商品詳細
■窯■sarregueminesサルグミンヌ■サイズ■ Φ9.5㌢ 高さ5.1~5.2㌢■年代■ 1920～1950頃■色■ アイボリーです。（１個目）・貫入があります。・洗浄時に濃く出る事はなさそうです。・貫入に内側・片側側面・底に色付きがあります。・縁に釉薬の削げがあります。（２個目）・貫入があります。・貫入に底に色付きがあります・洗浄時に貫入が濃く出ることは無さそうです。・縁に1か所削げがあります。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi848347.html
http://narcologia.ru/goods/recommended297990.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral185532.html
訳有 フランスアンティーク サルグミンヌ 花リム カップ ２個セット
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