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木脚スツール 刺繍 ブラックベージュ8900
商品番号 B69265603946
商品名

木脚スツール 刺繍 ブラックベージュ8900
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

**出品のお値段でのご検討をお願いします**新品未使用座面の刺繍が特徴のスツールです。木脚との組み合わせもとても可愛いです。ちょっとしたスペースでも使いやすいコンパクトサイズです。【サイズ】幅44m奥行44cm高さ41cm【重量】2.8kg【素材】フレーム：天然木松材張地：ポリエステル・ウレタンフォーム【耐荷重】約80kg**********************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい**********************チェアチェアー椅子腰掛けイス小椅子丸椅子ラウンドスツール小型小さい小さめスリムコンパクト軽い軽量子ども部屋子供部屋布木木製木脚ピンクレッド赤ホワイト白ブラック黒ベージュ茶ブラウン模様柄丸いサークルチェーンステッチひとり掛け1人掛け一人掛け1人用高さ40cm背もたれ無し脚付きレトロ風フレンチカントリー風北欧デザイン北欧風北欧家具個性的お洒落オシャレおしゃれ可愛いかわいいナチュラルギギインテリア家具輸入家具※コピー盗用はご遠慮願います#スツール#椅子＊#PinkySHOPインテリア＊
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