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ナルミ カップ＆ソーサー
商品番号 Q94564372394
商品名

ナルミ カップ＆ソーサー
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティーカップのセットです！6客セットです⸜(˶'ᵕ'˶)⸝新品未使用ですが、長年保存しておりましたのでご理解頂ける方のみよろしくお願いしますm(__)m箱はありませんm(__)m
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