イッタラ　バード　ヴィンテージ　オイバ・トイッカ

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商品詳細
オイバ・トイッカ（1931-2019）作。1994年から2007年の間、生産されていました。目立った傷もなく、状態の良いお品です。【メーカー名】イッタラ【商品名】MountainRedstart（和名ジョウビタキ）【デザイナー】OivaToikkaオイバ・トイッカ【サイズ】幅18cm、奥行7cm、高さ10.5cm【カラー】マットなさらさらとした質感。しっぽにかけて透明へと変化するグラデーションがとても美しい一品です。【イッタラシール】あり【刻印】あり【箱】なし【付属品】なし人気ブランド/シリーズ...iittalaBirdsbyToikka(イッタラバード)
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