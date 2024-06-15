高品質アメジスト ドーム　ジオードエッグ　原石　天然石　パワーストーン財運金運

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商品詳細
財運·金運·仕事運·家庭運·恋愛運●サイズ台座を含めた高さ160mm横幅100mm奥行き100mm重さ：1180g天然水晶の仏像が別売りですアメジストドームは財運や事業の成功をもたらす、家運を上昇させるとも言われ、お守り石のような存在になってくれます。引き寄せる力が強く、玄関から外に向けて置くと、良い運気を集めてくれるとされています。家庭運にも良いとされるのでリビングへ、ヒーリング効果も高い為寝室にもおススメです※原石のため、鋭い先端やエッジ、母岩があります。また傷や欠け、岩盤の跡などがある場合があります。#水晶#クリスタル#浄化#原石#虹#アイリス#天然石#パワーストーン#ヒーリング#アメジスト
http://narcologia.ru/goods/freshman578356.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox140839.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation976724.html
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