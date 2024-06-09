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フーディンex SAR 2枚　SR 1枚 おまけ付き　ポケモンカード151
商品番号 B26706093117
商品名

フーディンex SAR 2枚　SR 1枚 おまけ付き　ポケモンカード151
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151●フーディンexSAR2枚●フーディンexSR1枚おまけ↓フーディンexRR6枚パックから自引きしたものです。手袋着用し、自引き後、即スリーブ・バインダーに入れ暗所にて保管しております。【備考】美品だと思いますが、トラブル防止のため画像をよくご確認の上ご購入ください。配送の際は折れ・水濡れ等、細心の注意を払って発送致します。写真追加のご希望ありましたら、ご用命下さい。○即購入大歓迎です。●いたずら・すり替え防止のため、返品返金交換はお受けできませんので、予めご了承下さい。●コンビニ払いの場合、24時間以内に入金出来る方に限りますので、ご了承下さい。個人的には目立った傷などないと思いますが主観ですので、ご理解のうえご購入検討ください。初期傷が気になる方や完美品をお求めの方はご購入をお控えください。24時間以内に発送いたします。検索用psaPSA10BOXポケモンカードゲーム　未開封　新品　タッグオールスターズ　ハイクラスパックトレーナーズ　リーリエsrがんばリーリエ　サポートsrルカリオ\u0026メルメタルgxピカチュウ\u0026ゼクロムgxレシラム\u0026リザードンgxミュウツー\u0026ミュウgxカプコケコvmax溶接工sr引退品　psaウルトラシャイニーアルセウス\u0026ディアルガ\u0026パルキアgxフウロsrマリィsrソニアsrシャイニースターvスペシャルアートれんげきウーラオスvmaxカトレアsrブラッキーvmaxエーフィvmaxブースターvmaxシャワーズvmaxサンダースvmaxグレイシアvmaxリーフィアvmaxレックウザvmaxジュラルドンvmax300円　シロナ\u0026カトレアsrマオ\u0026スイレンsrアセロラsrファイヤーvイーブイズセット　イーブイヒーローズソルガレオ\u0026ルナアーラgxエリカのおもてなしsrリセットスタンプur摩天パーフェクトイーブイズスペシャルboxYUNAGABA長場雄　イーブイプロモ151ナンジャモ　エリカの招待マスターボール横浜記念デッキまとめ売り黒炎
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