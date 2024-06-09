サイレントヒル　レッドピラミッドシング　フィギュア

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商品詳細
中古開封品こちらの商品はサイレントヒルに登場するレッドピラミッドシングのフィギュアです。付属品は全体的にあり、箱に傷があります。関節が少しゆるい気がします。不明点があれば質問してください。あくまで素人保管であるため神経質な方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/Adder725075.html
http://narcologia.ru/goods/navigate355530.html
http://narcologia.ru/goods/passivity578883.html
figma サイレントヒル2 レッドピラミッドシング ノンスケール ABS&ATBC-PVC製 塗装済み可動フィギュア
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figma レッドピラミッドシング
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内金確認後のご予約確定/来店受取不可】サイレントヒル2/ ジェームス ...
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