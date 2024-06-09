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サイレントヒル　レッドピラミッドシング　フィギュア
商品番号 A27674048961
商品名

サイレントヒル　レッドピラミッドシング　フィギュア
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古開封品こちらの商品はサイレントヒルに登場するレッドピラミッドシングのフィギュアです。付属品は全体的にあり、箱に傷があります。関節が少しゆるい気がします。不明点があれば質問してください。あくまで素人保管であるため神経質な方は購入をお控えください。
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